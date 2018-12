DIRETTA UDINESE FROSINONE - La 17esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte l'Udinese e il Frosinone in uno scontro diretto in chiave salvezza. Da un lato i friulani di Nicola quart'ultimi puntano al ritorno alla vittoria per allontanarsi dalla zona calda, mentre dall'altra i ciociari penultimi sperano di svoltare dopo il cambio in panchina.

Calciomercato.it vi offre la sfida della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Stryger, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Lasagna. All. Nicola

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. All. Baroni

CLASSIFICA: Juventus 46; Napoli 38; Inter 32; Lazio** 28, Milan 27; Atalanta, Roma e Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina e Torino 22; Parma 21; Cagliari** 17; Empoli, Spal e Genoa 16; Udinese 13; Bologna 12; Frosinone 8; Chievo* 4

