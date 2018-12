CALCIOMERCATO GENOA JANDREI CHAPECOENSE SAMPDORIA - AGGIORNAMENTO ORE 17.50: Si avvicina Jandrei al Genoa: stando ad ulteriori indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa sta entrando nella fase più calda. Per il portiere brasiliano, il club rossoblu sta trattando sulla base di 2.4 milioni di euro (più commissioni) per l'acquisto a titolo definitivo. Il giocatore è atteso in Italia a breve.

ORE 10.21: Derby della Lanterna, a distanza di cinque mesi, per Jandrei. Il portiere della Chapecoense è stato ad un passo dal vestire la casacca della Sampdoria nel luglio scorso, ma la trattativa è sfumata ad un passo dalla conclusione, quando gli accordi erano praticamente presi, per problemi tra i proprietari del cartellino (la Chape per il 60% e il Tubarao per il 40%).

per essere aggiornato su tutte le notizie di. Il club ligure si priverà, molto probabilmente, die punta tutto su Radu, arrivato in prestito biennale dall'Inter. I nerazzurri, però, seguono con attenzione la sua evoluzione e potrebbero riportare il 21enne portiere a casa nel giugno prossimo. I rossoblu, dunque, si preparano ad affondare il colpo per non farsi trovare impreparati e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it in Brasile, la trattativa per Jandrei è in fase avanzata. I dirigenti della Chapecoense sono alla ricerca di un sostituto in vista di gennaio, segno che l'affare si può concludere nelle prossime settimane. Da ricordare che, nella sessione estiva del mercato, la Samp aveva raggiunto l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo del 25enne estremo difensore, in possesso del passaporto italiano, per una cifra pari a 2.8 milioni di euro. Si attendono aggiornamenti.