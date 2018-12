DIRETTA MILAN FIORENTINA - Il Milan ospita la Fiorentina in una delle sfide più interessanti della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Gattuso vogliono tornare al successo dopo i due 0-0 consecutivi contro Torino e Bologna per continuare a sognare il quarto posto, mentre i viola di Pioli vogliono dare seguito alla vittoria ritrovata nel derby contro l'Empoli per riavvicinarsi alla zona Europa League.

Calciomercato.it vi offre la sfida del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso



FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Mirallas, Simeone, Chiesa. All. Pioli

CLASSIFICA: Juventus 46; Napoli 38; Inter 32; Lazio** 28, Milan 27; Atalanta, Roma e Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina e Torino 22; Parma 21; Cagliari** 17; Empoli, Spal e Genoa 16; Udinese 13; Bologna 12; Frosinone 8; Chievo* 4

*3 punti di penalizzazione

** una gara in più

