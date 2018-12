CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO PALLOTTA / Giorni concitati in casa Roma, con un autunno deludente dal punto di vista dei risultati al punto da mettere seriamente a rischio la posizione del tecnico Di Francesco. La stessa delusione e rabbia provate dal numero uno giallorosso James Pallotta, intercettato a Boston dal 'Corriere dello Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il presidente della Roma non si sbilancia sulla questione, non parla di possibile esonero né, però, parla a favore del suo allenatore. E' palesemente insoddisfatto dei risultati, dell'atteggiamento della squadra, delle contestazioni dei tifosi e del fatto che quanto dice venga spesso travisato, obbligandolo alle smentite. Ribadisce di avere un progetto per la Roma e di crederci fortemente, ma comunica soltanto al dsle proprie impressioni sul momento della squadra. Con lo spagnolo, si confronterà anche sul futuro del tecnico, per prendere una decisione.