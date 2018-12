Manchester United, addio Mourinho: il retroscena di Pogba fa discutere in Inghilterra

MANCHESTER UNITED MOURINHO POGBA / In attesa che venga definito l'arrivo di Ole Gunnar Solskjaer come traghettatore per il dopo José Mourinho, in casa ManchesterUnited è tempo di retroscena e rivelazioni dagli spogliatoi.

Ed a riportarle è il britannico 'Daily Mirror', che nelle ore immediatamente successive all'addio del manager portoghese ha raggiunto una fonte interna al club ottenendo informazioni sulla reazione della squadra alla notizia dell'esonero del tecnico.

Tutta la squadra, riferisce la fonte, avrebbe in poche parole esultato alla notizia e fin da subito si è tornato a respirare un clima più rilassato e sereno in allenamento. "Come un passaggio dalla notte al giorno" recita testuale la fonte. Non solo. Paul Pogba in particolare, da tempo in guerra aperta con Mourinho, si sarebbe scambiato il cinque con i compagni festeggiando per l'addio del rivale. Rapidamente tutte i quotidiani ed i siti sportivi inglesi stanno riportando la notizia che fa molto discutere in Inghilterra.

