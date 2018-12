CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT KEAN SCAMBIO / La Juventus va dritta su Matthijs de Ligt. È il gioiello dell'Ajax, il centrale del presente e del futuro dell'Olanda, l'obiettivo prioritario della dirigenza bianconera che sta pianificando un profondo restauro del suo pacchetto di difensori centrali e vuole far poggiare le basi del reparto proprio sul classe '99 cresciuto coi 'Lancieri'.

Inevitabile la preoccupazione per la concorrenza di top club del calibro di, confermata direttamente dal papà del calciatore, ma la 'Vecchia Signora' si sta giocando tutte le sue carte per tentare di anticipare le altre società e mettere le mani su uno dei migliori gioielli emergenti a livello europeo.

Calciomercato Juventus, Kean nell'affare de Ligt?

Il blitz a Torino di Matthijs de Ligt con famiglia al seguito e Edwin vanderSar, direttore generale dell'Ajax ed ex juventino, per ritirare il premio 'Golden Boy' istituito da 'Tuttosport', in questo senso ha fornito l'assist perfetto alla dirigenza bianconera che, come riferisce lo stesso quotidiano torinese, ha approfittato della presenza del Dg olandese nel capoluogo piemontese per incontrarlo ieri in un hotel in città e fare il punto proprio su de Ligt. A muoversi in prima persona sarebbe stato addirittura il presidente Andrea Agnelli, rafforzando in questo modo la posizione di vantaggio in cui si sarebbe messa la Juventus rispetto agli altri club, mentre va avanti il pressing costante sull'agente Mino Raiola con cui il feeling è ottimo da anni. E proprio l'agente potrebbe avere un ruolo veramente chiave: all'Ajax, infatti, piace molto il gioiellino di proprietà dei bianconeri, Moise Kean, anch'egli assistito da Raiola. Probabile quindi che si possa parlare di un suo inserimento nella trattativa per arrivare a de Ligt che come prezzo si aggira già attorno ai 70 milioni di euro.

