MANCHESTER UNITED SOLSKJAER / Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United fino al termine della stagione: la notizia non è stata ancora ufficializzata dal Manchester United ma ha ricevuto una conferma 'istituzionale'. Il primo ministro norvegese Erna Solberg ha, infatti, twittato pochi minuti fa facendo le congratulazioni a Solskjaer per l'incarico in Premier League.

L'attuale allenatore delsarebbe un traghettatore in vista della prossima stagione quando i 'Red Devils' si affideranno a un nome di primo livello: Allegri, Conte, Pochettino alcuni dei candidati alla successione di Mourinho per la stagione 2019/2020. Intanto però ci sarà un traghettatore e in attesa dell'ufficialità da Manchester, arriva l'investitura 'politica' di Solskjaer da manager ad interim dello United.