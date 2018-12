Calciomercato Fiorentina, addio Thereau anche in prestito gratis

CALCIOMERCATO FIORENTINA THEREAU / La Fiorentina e Cyril Thereau convivono ormai da separati in casa.

Il francese è fuori dai piani della società viola, che sta pensando di darlo via in prestito a gennaio, anche gratuitamente, pur di liberarsi del suo ingaggio da 700mila euro. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport', secondo cuisarebbero le favorite per accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante.