Bologna-Milan, Inzaghi: ''Grande partita, cresceremo''

BOLOGNA MILAN INZAGHI / Prestazione solida per il Bologna contro il Milan, i rossoblu' portano a casa uno 0-0 prezioso che da' fiducia per le prossime gare. Il tecnico felsineo Filippo Inzaghi nel post partita è soddisfatto di come hanno giocato i suoi: "La squadra è stata molto brava, abbiamo concesso pochissimo - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Siamo vivi e lottiamo, non prendere gol con il Milan vuol dire che siamo sul pezzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Abbiamo un po' di paura con la palla tra i piedi, potevamo sfruttare meglio potenziali occasioni specie nel finale, ma sono contento. Controe altri dovevamo essere attentissimi. Hanno giocato per me? No, so come lavora la squadra, ero tranquillo, più di ciò che faccio non posso fare. Mi auguro che arrivino risultati per giocare con maggiore scioltezza. Ho apprezzato la compattezza in difesa, siamo in crescendo. Agiocheremo una partita che dovremo provare a vincere. Con questo spirito, sono sicuro che ci tireremo fuori presto da una classifica che non ci premia. Il Milan? Rimarrà sempre nel mio cuore".