BOLOGNA MILAN GATTUSO / Pareggio a reti bianche per il Milan contro il Bologna nella gara che ha chiuso il 16esimo turno del campionato di Serie A. Al termine del match, Rino Gattuso ha detto la sua a 'Sky': "Un pareggio sterile, dovevamo cercare più la zona centrale. Ci è mancata la stoccata, potevamo verticalizzare di più, facevamo il solletico al Bologna: potevamo sfruttare meglio le 2-3 palle che ci sono capitate. Ma non è stata la nostra miglior partita".

CRISI GOL - "Per tanto tempo abbiamo giocato 4-3-3 e potevamo farlo con interpreti diversi. Quando giochi con il 4-4-2 per gli avversari è di facile lettura. In questo momento va così.

Reazione Cutrone? Può succedere, poi in questi giorni a mente fredda faremo una chiacchierata io e Patrick sicuramente".

CENTROCAMPO - "Mancheranno due interpreti importanti, qualche centrocampista in panchina ce l'abbiamo, ci inventeremo qualcosa. Guardiamo avanti e ci teniamo questo punto sapendo che potevamo fare meglio".

SOSTITUZIONE CUTRONE - "Quando giochi con due attaccanti, se non fate i giusti i movimenti agli avversari fai il solletico. Bisognava attaccare la profondità. La sostituzione è perché serviva qualcuno che veniva a giocare fuori, che creava la superiorità numerica. Eravamo piatti. Nel primo tempo abbiamo mandato Calabria diverse volte sul fondo, ma poi non attacchiamo la porta".

BUFFETTO A INZAGHI - "Più la cinquinta è forte, più voglio bene alla persona che la riceve. Chi me l'ha fatto fare? No, mi piace il mio lavoro, magari invecchio prima ma mi fa sentire vivo"

