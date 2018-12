BOLOGNA MILAN ROMAGNOLI / Niente di fatto: il Milan non va oltre il pareggio contro il Bologna e manca l'appuntamento per distanziare la Lazio nella corsa al quarto posto.

Al termine del match a 'Sky' è arrivato il commento del rientrante: "Abbiamo fatto una partita non buonissima, abbiamo tenito molto palla ma non abbiamo creato molto: la colpa è di tutti non è soltanto degli attaccanti. Ci rifaremo sabato. Il nostro obiettivo è la Champions, dobbiamo dare tutto noi stessi. rincuorare? Ma non solo lui: la colpa è di tutti, non soltanto sua. Dobbiamo lavorare, stare in silenzio ed uscire insieme da questo momento. Abbiamo tenuto molto palla ma mancava sempre qualcosa". a