Serie A, Bologna-Milan 0-0: i rossoneri non decollano

BOLOGNA MILAN / Finisce 0-0 l'ultimo posticipo della 16esima giornata di Serie A tra Bologna e Milan. Rossoblu' come prevedibile abbottonatissimi, i rossoneri fanno la partita ma non vanno al di là di un paio di tentativi di Calhanoglu e Higuain. Nel primo tempo, la parata forse più impegnativa la fa Donnarumma su Palacio. Ripresa con la squadra di Gattuso sempre all'attacco, ma davvero poco incisiva.

Milan che anzi deve giocare gli ultimi minuti in 10 per il doppio giallo a(76'). Poco dopo,salva tutto su una punizione di. Negli ultimissimi istanti, il Bologna butta via anche qualche ripartenza promettente. Pari che fa morale per la truppa di, il Milan non riesce a staccare lanella corsa al quarto posto, allungando solo a +2. E sabato con laa centrocampo mancherà anche, diffidato e ammonito.