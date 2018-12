MILAN BAKAYOKO KESSIE / Periodo difficile e sfortunato per il Milan: la conferma è arrivata dalla gara contro il Bologna che ha visto i rossoneri non brillare e finire in dieci per l'espulsione di Bakayoko.

Proprio il francese sarà squalificato per la gara contro ladi sabato prossimo, ma non mancherà soltanto lui: il giudice sportivo fermerà anche Kessie, ammonito da Maresca nei minuti finali della gara di questa sera. Centrocampo quindi da inventare pernel prossimo match: avanzano la loro candidatura Josè, entrato già questa sera, e, ma una chance potrebbe averla anche, ancora a quota zero presenze in stagione.