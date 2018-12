CALCIOMERCATO BOLOGNA BIGON INZAGHI / Gara cruciale per il Bologna contro il Milan, visto il terzultimo posto e la necessità di fare punti.

La posizione del tecnico Filipponon è comunque in discussione secondo il ds rossoblu', che nel prepartita ha dichiarato a 'Sky Sport': "Inzaghi ha grande passione per il suo lavoro, la sua umiltà è encomiabile. Il nostro club ha un progetto e un percorso davanti. Le difficoltà ci sono, ma non dobbiamo abbatterci e credere in quello che facciamo. L'episodio dell'altro giorno non ci tocca, non rappresenta la città di Bologna, dove vivo e che amo. Mercato? A gennaio proveremo a fare qualche cosa".