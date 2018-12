CALCIOMERCATO INTER ICARDI MAROTTA / C'è il rinnovo di Mauro Icardi in primo piano in casa Inter: il botta e risposta tra Wanda Nara, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta ha un seguito con ulteriori parole del neo amministratore delegato nerazzurro. Per tutte le ultime notizie: clicca qui!

Intervenuto a 'Sky', l'ex Juventus ha spiegato: "Ausilio mi ha comunicato che nei mesi scorsi è stato fatto un incontro durante il quale è stata presentata un'offerta non ritenuta congrua.

Ora è giunto il momento di riprovarci e di farlo con tempi, modi e approcci giusti. Serve riservatezza, parlare nei luoghi giusti, così come ogni società ritiene meglio fare. Noi siamo disponibili ad incontrarli, perché parliamo di un giocatore importantissimo, del nostro capitano, che merita rispetto. Possiamo arrivare ad una conclusione, questa è volontà specifica. Infastidito dai loro comportamenti? Sono vaccinato a questi momenti, non è successo niente di clamoroso. Ci sono delle modalità da rispettare per trattative così delicate. Un po' di silenzio sicuramente farebbe bene a tutti. Ma non enfatizziamo troppo questa situazione, questo discorso sarà affrontato a gennaio".