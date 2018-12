Calciomercato Milan, Higuain dribbla le voci sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN / Bologna-Milan è l'occasione per i rossoneri di riscattare l'eliminazione in Europa League allungando in quarta posizione sulla Lazio e per Gonzalo Higuain di ritornare al gol dopo un periodo buio.

L'argentino, intervistato da 'Sky Sport' nel prepartita, ha dichiarato: "Partita importante, il calcio ci da' subito l'opportunità di rifarci. Voglio aiutare la squadra ad entrare in Champions, per tornare al gol devo stare tranquillo. Voci sul mio futuro? Al momento non mi interessano",