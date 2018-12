CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY ICARDI/ Il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato durante il convegno “Napoli incantata” a Casa Corriere: “Formiamo i top player in casa, Cavani era una seconda punta al Palermo, abbiamo fatto fare ai centravanti più di 30 gol, anche Mertens, Milik ce lo invidiano tutti, ha la media-gol migliore della serie A".

Su Koulibaly: "Mi hanno offerto 95 milioni di sterline per Koulibaly, che sono 104 milioni di euro, lo voleva Mourinho al Manchester United. A Gennaio non lo vendiamo, siamo ben corazzati, poi arriverà il momento in cui dovremo accettare delle proposte indecenti. A me non fa paura nulla, prima o poi dovremo pensare a come sostituire certi giocatori. Aspettiamo la valorizzazione di Meret, Younes e avete visto Ghoulam come tira i calci piazzati".

Infine chiosa su Icardi: "Parlai con La moglie che fu molto carina, arrivai ad offrire anche 65 milioni di euro”.

