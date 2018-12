PAGELLE TABELLINO BOLOGNA MILAN/ Ennesima occasione sciupata dal Milan che non va oltre lo 0-0 col Bologna e perde Bakayoko (espulso) e Kessie (diffidato e ammonito) in vista della Fiorentina.



BOLOGNA



Skorupski 6,5 - Non ha un granchè da fare. Blocca quelle poche palle che gli arrivano.



Calabresi 6 - Regge l'urto nonostante qualche svarione iniziale.



Danilo 6,5 - Tiene a galla un muro di cinque uomini a tratti invulnerabile.



Helander 6 - Nel complesso tiene botta.



Mattiello 5,5 - Impreciso in più di un'occasione sulla fascia. Sciupa palloni interessanti ma fortuna sua Calhanoglu non richiede sforzi eccessivi.



Poli 5,5 - Ci mette voglia, intensità ma poca precisione al limite quando dovrebbe imbucare. Dall'81' Destro sv.



Nagy 6,5 - Tutti i palloni passano da lui in mezzo al campo. Non solo tanti palloni smistati ma anche tanti recuperati.



Svanberg 5,5 - Troppo fragile in una zona di campo dove, per arginare Kessie, serve fisico e voglia di combattere. Dal 60' Dzemaili 5 - Assolutamente fuori forma.



Mbaye 6 - Tra i più lucidi e pimpanti dei rossoblù: tiene a bada Suso e alza la squadra con gamba.



Santander 5,5 - Spesso, se non quasi sempre, impreciso. Ma lontano dalla porta fa un "lavoro sporco" utile al riordinarsi del Bologna. Dal 90' Destro sv.



Palacio 6,5 - Alla sua età tira avanti la carretta Bologna con gamba e personalità. Esempio.



All.: F. Inzaghi 6 - Si chiude dietro e salva la panchina.



MILAN



G. Donnarumma 6,5 - Salva sul diagonale di Palacio con la punta delle dita. Nella ripresa fa suo un mischione sulla linea.



Calabria 5,5 - Non arriva mai sul fondo: propositivo sì, ma poco supportato.



Romagnoli 6 - Rientra con la gamba giusta e con il coraggio di chi non teme in alcun modo ricadute. Professionista.



Zapata 6,5 - Tiene lui in piedi la difesa non soffrendo per nulla la fisicità di Santander. Ennesima prova di assoluto spessore.



Rodriguez 5,5 - Non gli riesce un cross in tutta la partita.

A corto di idee: solo passaggi semplici e non produttivi.Suso 5 - Sarà forse per la nebbia, fatto sta che quando va al tiro centra sempre e solo gli avversari. Dall'84 Laxalt sv.Kessie 5,5 - Non imbuca mai e non s'infila mai. Sta ancorato nella sua zona mettendosi anche in mostra, in negativo, per errori evitabili.Bakayoko 5,5 - Le lunghe leve lo fanno ministro del centrocampo anche questa sera. Grazie a lui il baricentro rossonero è sempre oltre la metà campo. Due gialli lo condannano all'espulsione. Dal 78' Mauri -Calhanoglu 4,5 - Non prende mai in mano la situazione e quando ha il cono di luce non centra mai la porta. Dal 78' Mauri 6 - Entra col piglio giusto.Cutrone 5 - Non solo la qualità ma manca anche la sua frizzantezza. Dal 60' Castillejo -Higuain 5 - Entra più nel gioco perchè arretra e cerca di crearsela lui la palla giusta. Non ancora incisivo come dovrebbe.All.: Gattuso 5 - Ennesima occasione sprecata, ennesima dimostrazione di immaturità.: Maresca 6 - Ordinaria amministrazione.: Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli (81' Orsolini), Nagy, Svanberg (60' Dzemaili), Mbaye; Santander (90' Destro), Palacio. A disposizione: Da Costa, De Maio, Dijks, González, Paz, Donsah, Krejčí, Falcinelli, Okwonkwo. Allenatore: F. Inzaghi.: G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Suso (85' Laxalt), Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (78' Mauri); Cutrone (60' Castillejo), Higuain. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Musacchio, Abate, Bertolacci, Montolivo, Halilović, Tsadjout. Allenatore: Gattuso.: Maresca (sez. di Napoli): .: 40' Calabria (M), 43' Santander (B), 83' Kessie (M), 84' Helander (B), 92' Romagnoli (M).: 76' Bakayoko (M) per somma d'ammonizione.: recupero 0' e 4'. Spettatorie incasso di