WHATSAPP VIDEO PICTURE IN PICTURE / Grande novità nel mondo WhatsApp.

WhatsApp, ecco finalmente il Picture-In-Picture

Sulla famosa app di messaggistica è infatti in arrivo, grazie all'ultimo aggiornamento per la versione 'stabile', il

Di cosa si tratta? Come riporta 'hwupgrade.it', il Picture-In-Picture permette di riprodurre un determinato video inviato in chat direttamente in una piccola finestra fluttuante che potrà essere così spostata in alto oppure in basso alla chat in modo tale da poter guardare il video ma allo stesso tempo anche continuare ad interagire con la schermata di conversazione. Il 'Picture-In-Picture' era stata già avvistata sulla versione Beta di WhatsApp, però soltanto ora potrà essere finalmente utilizzata da tutti gli utenti, seppur - precisiamo - solo con video condivisi dai 'fratelli' Facebook e Instagram oltre che da Youtube.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui