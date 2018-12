NAPOLI DE LAURENTIIS MILIK CHELSEA/ Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato della situazione della sua squadra: "Il gol di Milik è stato un bel regalo sotto l'albero. Per me il calcio è come una famiglia".

Sull'Europa League e le possibilità del club partenopeo: "A furia di parlarne male alla UEFA si è mosso qualcosa, per cui sono stati innalzati anche i riferimenti economici e, arrivare fino alla fine può diventare interessante. Quindi siamo usciti dalla Champions, facciamoci questa Europa League in cui ci sono Chelsea e Arsenal e divertiamoci. Zurigo? E' una città vicina alla Germania, sono ostici".

Infine su una possibile finale con la squadra di Maurizio Sarri: "Perchè proprio finale, magari semifinale".

