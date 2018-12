CALCIOMERCATO INTER AUSILIO MOURINHO SPALLETTI / Nel giorno del suo addio al Manchester United si riaccendono ulteriormente le voci riguardo un possibile ritorno all'Inter.

Parliamo di Josée di un ritorno in nerazzurro che però, stando almeno al ds, non ci sarà: "Sono rimasto sorpreso perché è un grande tecnico, non conosco le motivazioni del divorzio. José lo stimiamo, però non vuol dire nulla in chiave Inter. Abbiamo già un grande allenatore qualee vogliamo costruire un il futuro con lui".