CALCIOMERCATO NAPOLI OSPINA/ David Ospina, portiere colombiano del Napoli, è arrivato in azzurro nella sessione di calciomercato estiva in prestito dall'Arsenal.

In merito al suo futuro, ha parlato oggi il papà di Ospina, in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Radio Marte': "Penso che il Napoli lo riscatterà. Ci sono molte squadre su di lui ma la mia speranza è che continui a vestire la maglia azzurra". Per le ultime notizie sul calciomercato del Napoli---> clicca qui!

Hernan Ospina ha poi aggiunto: "Il Napoli è un club che ha una grande fame di vittorie e ora, tutti insieme, proveranno a portare a casa l'Europa League".

