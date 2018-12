CALCIOMERCATO INTER ARSENAL MANCHESTER UNITED OZAN KABAK( Ozan Kabak, difensore 18enne del Galatasaray, sta impressionando tutti con la maglia della squadra turca ed è stato accostato a diversi top club europei nell'ultimo periodo, fra cui anche l'Inter della famiglia Zhang.

La Beneamata, data in corsa con l'Arsenal , dovrà vedersela con un'altra big della Premier League per ingaggiare il talento del Gala. Per le ultime notizie sul calciomercato Inter---> clicca qui!

Stando infatti a quanto riportato dal 'Daily Mirror', anche il Manchester United, non più di Josè Mourinho, si sarebbe inserito nella contesa per Ozan Kabak. Il classe 2000 del Galatasaray, in questa stagione, ha già collezionato 16 presenze fra campionato e Champions League.

