CALCIOMERCATO INTER AUSILIO ICARDI JUVE WANDA NARA / Un po' in ritardo, ma arriva la replica dell'Inter alle clamorose dichiarazioni di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A margine del premio 'Miglior Manager dell'anno 2018, il direttore sportivo nerazzurroha parlato a muso duro: "Su Icardi dichiarazioni folcloristiche - riporta 'sportmediaset' - non andrà mai allae la volontà dell'Inter è quella di rinnovare e adeguare il suo contratto. Non mi interessa il cinepanettone - ha aggiunto Ausilio, come riportato da 'fcinter1908' - Mauro non ha accettato la nostra proposta ma vogliamo continuare a trattare. Io la trattativa la faccio in sede, non in tv o sui social".