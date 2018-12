CONTE BOCA JUNIORS / Il Boca Juniors è a caccia del nuovo allenatore per sostituire Guillermo Barros Schelotto, che ha lasciato la panchina dopo la finale persa in Copa Libertadores contro i 'cugini' del River Plate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E a sorpresa nella lista dei candidati degli 'Xeneizes' figurava anche Antoniocome riporta 'TyC Sports'. Il Boca avrebbe sondato il terreno per l'ex, incassando però il rifiuto del tecnico non disponibile a trasferirsi in Sudamerica. Conte, fermo dopo la separazione in estate dai 'Blues', nelle ultime settimane è stato accostato anche a