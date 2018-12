Calciomercato Inter, UFFICIALE: l'annuncio del Tottenham su Vertonghen

CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM VERTONGHEN / Cattive notizie dall'Inghilterra per l'Inter che deve rinunciare al colpo Jan Vertonghen. O almeno alla possibilità di tesserarlo a parametro zero.

In scadenza di contratto a fine stagione col, il centrale belga era finito infatti nei radar dei nerazzurri che per la prossima stagione si stanno cautelando sondando il terreno per diversi difensori vista la posizione di(in uscita) e(rinnovo bloccato e maxi-offerte dall'estero).

Tutti i colpi di gennaio: CLICCA QUI!

Proprio in questi minuti, però, gli 'Spurs' con una nota diffusa attraverso il proprio sito ufficiale hanno annunciato di aver esercitato l'opzione unilaterale per il rinnovo dell'accordo con Vertonghen estendendolo, quindi, fino al 2020. Il belga ha collezionato 264 presenze col Tottenham dove è sbarcato nel 2012 dall'Ajax.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui