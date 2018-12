INTER JUVENTUS TRINCAO / Dopo l'addio alla Juventus, Beppe Marotta si è 'accasato' la scorsa settimana all'Inter come nuovo Ad nerazzurro. Il dirigente varesino è passato subito all'azione e uno dei primi duelli di mercato con il suo ex club potrebbe riguardare l'arrivo in Italia di Francisco Trincão.

Ieri si è consumato l'incontro a Torino tra il Ds bianconeroe l'agente sul baby del Braga Jorgeper fare il punto sulla trattativa: sull'attaccante classe '99 - come riporta il 'Corriere della Sera' - ci sarebbero però anche l'ombra di Marotta e dell'Inter. I nerazzurri, al pari del, sarebbero infatti due concorrenti per la Juventus nella corsa a Trincão.