CALCIOMERCATO MILAN MURIEL / Tramontata l'ipotesi Zlatan Ibrahimovic che con un video ha annunciato la permanenza ai Los Angeles Galaxy e con la pista che conduce ad Alexandre Pato in salita anche per i costi dell'operazione (9 milioni d'ingaggio e 25 di clausola rescissoria col Tianjin), negli ultimi giorni sta prendendo quota una nuova ipotesi che porta ad un'altra vecchia conoscenza del campionato italiano.

Si tratta del colombiano Luis, ex Udinese, Sampdoria e Lecce attualmente aldove non sta trovando molto spazio.

Tutti i colpi di gennaio: CLICCA QUI!

Proprio per questo motivo l'ipotesi di una partenza a gennaio dell'attaccante pare tutt'altro che improbabile. Anzi. Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile inserimento della Fiorentina, ma secondo 'Sportmediaset' il Milan starebbe facendo leva sugli ottimi rapporti con la dirigenza del Siviglia, consolidati dall'affare André Silva che a breve dovrebbe essere riscattato dagli andalusi, per arrivare a Muriel a condizioni favorevoli. Si parla, nello specifico, della possibilità di avere l'attaccante classe '91 con la formula iniziale del prestito con diritto di riscatto rimandato all'estate. Dalla Spagna, si legge, arrivano segnali incoraggianti per i vertici milanisti che vogliono regalare in tempo brevi un rinforzo offensivo al tecnico Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui