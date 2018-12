CALCIOMERCATO GRAVINA / Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale di oggi in via Allegri: "Ho mantenuto la promessa di licenziare le nuove norme di iscrizione ai campionati. Sono norme molto restrittive. Da 30 pagine di norme siamo scesi a 20, sono procedure snelle. Oggi 18 dicembre conosciamo le nuove norme per il 19/20, è una rivoluzione culturale. Entro il 24 giugno ci sarà la scadenza per la presentazione delle domande con tutti i documenti allegati, poi non sarà accettato nessun documento integrativo. Il 12 luglio c'è il consiglio federale per decidere l'organico delle partecipanti ai campionati. Sarà fatta bonifica di quei bilanci che comprendono asset immateriali. Abbiamo dato 3 anni di tempo per tornare a un bilancio rettificato. Abbiamo affrontato il tema dell'infrastrutture con l'adeguamento alle norme Uefa. Ci sono 6 mesi a disposizione. Le licenze Uefa per la prima volta riguarderanno anche il calcio femminile.

Abbiamo ricordato Felicee Gigi, oltre all'assistente arbitrale Riccardo".

Continua Gravina: "La Figc ha concluso un accordo con l'Agenzia delle entrate che prevede un vantaggio fiscale di un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro, e sarà destinato ai settori giovanili e a incrementare il fondio per il calcio femminile. Per la proroga del mercato siamo in attesa della decisione dell'assemblea della Lega di A: se ci sarà disponibilità farò richiesta alla Fifa per prorogare il calciomercato al 31 gennaio. Non si è discusso di VAR. C'è stato un confronto con Nicchi, evidenziare solo le negativà di questo strumento mi sembra fuorviante. Il fuorigioco di Atalanta-Lazio è stato evidenziato proprio dal VAR. Ci sono degli errori e si sta cercando di migliorare. Sanciamo un principio: il VAR funziona e sta riscuotendo consenso a livello internazionale, non possiamo esserne i primi detrattori. L'Aia si sta impegnando per migliorare. Bisogna riconoscere determinati errori, sotto Natale ammettiamo anche la possibilità del perdono. Preziosi parla di malafede? So che è una battuta, non è assolutamente accetabile un'idea di questo tipo", le parole di Gravina riprese dall'inviato di Calciomercato.it.

