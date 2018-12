BARCELLONA CHRISTENSEN / Il Barcellona si rifà sotto per Andreas Christensen.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore danese, seguito anche dain Serie A, sarebbe in cima alla lista della dirigenza blaugrana per sostituire l'infortunatonel reparto arretrato di Valverde. I blaugrana seguono da tempo il centrale dele stando al 'Guardian' avrebbe formulato un'offerta ufficiale per ingaggiano nella finestra di gennaio. Christensen conin panchina ha perso il posto da titolare rispetto alla scorsa stagione conalla guida dei 'Blues'.