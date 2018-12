MANCHESTER UNITED MOURINHO ALLEGRI EREDE / È ufficiale da questa mattina l'addio di José Mourinho al Manchester United.

Una separazione praticamente annunciata, con lo 'Special One' ai ferri corti con società e squadra ormai da tempo. Ma adesso? Si apre la caccia all'erede del portoghese, conpronto a subentrare,contattato per fare il traghettatore e poi, a fine stagione, un vero big per ripartire. Il punto della situazione e tutti i nomi nel nostro video.

