Calciomercato, Vieira 'taglia' Balotelli

CALCIOMERCATO FIORENTINA BALOTELLI / Stagione da dimenticare per Mario Balotelli che si avvicina sempre di più all'addio al Nizza. In scadenza di contratto nel 2019, per l'attaccante italiano è praticamente scontata la partenza a parametro zero a fine stagione, come confermato anche dallo stesso presidente del club francese.

Ma alla luce del suo rendimento i tempi della separazione ptorebbero accorciarsi.

Il tecnico Patrick Vieira, infatti, ha deciso di non convocarlo per la sfida di Coupe de la Ligue contro il Guingamp. Nessun infortunio o problema fisico, ma una scelta tecnica che amplifica le voci di rottura e, dunque, partenza di 'SuperMario'. E nelle ultime ore, in particolare, avrebbe preso quota la suggestione Fiorentina per Balotelli già a gennaio.

