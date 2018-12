Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO TOMMASI / Dopo Marotta , anche Damianosi è espresso sulla possibilità di posticipare la chiusura della prossima sessione delinvernale: "Credo che dovranno fare una riflessione in assemblea di Lega, noi dell'AIC abbiamo sempre detto che giocare con il mercato aperto può essere un problema, ma c’è anche il tema della competitività a livello internazionale con l'apertura del calciomercato in altri paesi. A livello Fifa quello delle finestre di mercato è un tema sul quale si sta discutendo", le parole del presidente dell'Associazione Calciatori a margine del Consiglio Federale come ripreso dall'inviato di