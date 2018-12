JUVENTUS RABIOT RONALDO / E' rottura totale tra il Paris Saint-Germain e Adrien Rabiot dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista francese potrebbe non rivedere più il campo dopo le parole del Ds dei parigini ("Resterà in panchina per un periodo indefinito"), mentre le ammiratrici del giocatore proveranno a rilevarne il cartellino già nella finestra di gennaio.

Tra le squadre interessate a Rabiot c'è anche la Juventus, con Cristiano Ronaldo che stando al portale' 'Don Balon' starebbe facendo pressione attraverso la dirigenza bianconera per acquistare subito il classe '95. Rabiot rappresenterebbe infatti il rinforzo ideale a centrocampo secondo 'CR7' per dare l'assalto alla Champions League e strapparlo alla concorrenza del Barcellona. La Juve potrebbe mettere sul piatto 20-30 milioni di euro per assicurarsi il francese nella prossima sessione invernale del mercato.



