Calciomercato Inter e Juventus, l'agente di Martial svuota il sacco

CALCIOMERCATO MARTIAL INTER JUVENTUS / Anche dopo l'addio di José Mourinho, il futuro di Anthony Martial potrebbe essere lontano dal Manchester United.

Seguito in Italia dall'e dalla, l'attaccante francese andrà in scadenza nel 2020 visto che i Red Devils hanno deciso di attivare l'opzione di rinnovo annuale, ma ad oggi non ci sono segnali potivi in merito alla stipula di un contratto più lungo. "Sono molto pessimista sul buon esito delle discussioni - ha detto l'agente del francese, Philippe Lamboley all'emittente francese Rmc - Hanno fatto già diverse offerte che non si sono nemmeno avvicinate a quanto ci aspettassimo. Siamo lontani dal trovare un accordo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui