CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MOURINHO /L'addio di José Mourinho al Manchester United ha suscitato diverse sensazioni. Tra i più felici pare esserci Paul Pogba. Il centrocampista francese ha postato su Instagram una propria foto mentre mostrava un sorriso malizioso e la scritta "Caption this!" ("Metteteci voi le parole").

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un messaggio piuttosto chiaro, che però il giocatore ha deciso di eliminare pochi minuti dopo. Tanto è bastato però per far scalpore e per chiarire, ancora una volta, come fosse ormai deteriorato il rapporto tra lui e il tecnico portoghese. La Juventus resta assolutamente interessata e vigile alla vicenda Pogba, ma l'addio anticipato di Mourinho potrebbe cambiare le carte in tavola