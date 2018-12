FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dai giovani talenti delle avversarie delle italiane in Europa League ai ragazzi da seguire nei nostri campionati giovanili, dalla Primavera all'Under 16. Anche questa settimana Football Under per Calciomercato.it presenta la sua ampia panoramica di ragazzi da seguire con particolare attenzione.

1. Stavolta il sorteggio è stato benevolo per il Napoli, dopo l'eliminazione per differenza reti dal girone di ferro della Champions League in Europa League c'è il Zurigo, quarta forza del campionato svizzero. Un talento con margini di miglioramento in prospettiva è l'attaccante dello Zurigo, il nigeriano Stephan Odey. Ha segnato dieci gol stagionali, è già in doppia cifra e ricorda l'ex Inter Oba Oba Martins per rapidità e accelerazioni.

2. E' andata abbastanza bene anche alla Roma in Champions, il Porto non è un avversario facile ma i giallorossi hanno evitato i top team. Nella formazione lusitana qualche giovane interessante c'è come il difensore classe 99 Diogo Leite, difensore che ha attirato l'interesse di tante squadre, soprattutto della Bundesliga come Lipsia, Borussia Dortmund e Eintracht Francoforte.

3. Nel campionato Primavera 1 solo il Torino sta riuscendo a tenere il passo dell'Atalanta, dopo il 3-3 nello scorso diretto i granata restano a -3 dalla squadra di Brambilla. Contro l'Atalanta è andato a segno anche il belga Onisa, centrocampista di spessore fisico e tecnico, abile in fase d'interdizione e con buoni tempi d'inserimento, un ottimo innesto giunto dalla Virtus Entella, una "cantera" importante da cui è passato anche Zaniolo.

4. Il fallimento del Bari ha lasciato molti ragazzi interessanti e tante squadre hanno rinforzato i loro vivai: la Roma con Agostinelli e Logrieco per Under 17 e 16, il Cagliari con Lella in Primavera e il Sassuolo con Giacomo Manzari, esterno offensivo bravo nell'uno contro uno, nei tagli dentro l'area di rigore, così sabato è andato a segno contro il Napoli sfruttando la sua capacità d'attaccare la porta e di trovare la giocata giusta con il piede destro.

5. La Primavera del Napoli è riuscito a strappare in trasferta contro il Sassuolo un buon pareggio che inverte la tendenza delle due sconfitte consecutive contro Atalanta e Liverpool, a realizzare la rete dell'1-1 è stato Claudio Manzi, un gol che impreziosisce anche il rendimento del difensore azzurro classe '2000.

La retroguardia a tre di Baronio esalta le sue caratteristiche nella marcatura, deve lavorare nella capacità delle letture e nell'equilibrio nervoso.

6. Trimboli è un centrocampista che alterna qualità nel palleggio, quantità in fase d'interdizione e buoni tempi d'inserimento. Domenica, nella vittoria dell'Under 17 della Sampdoria per 4-1 contro lo Spezia, ha realizzato una doppietta che ha consentito alla Sampdoria di portarsi momentaneamente sul 3-0. Giocatore duttile, può giocare in più ruoli della mediana, da play o mezzala, ha personalità, gli piace "stare nello sporco", utilizzando un'espressione di Giampaolo. Sta trovando anche spazio in Nazionale Under 17.

7. L'Inter e il Napoli sono le uniche due squadre imbattute della categoria Under 17, nella formazione nerazzurra si sta mettendo in mostra Gaetano Oristanio, giocatore di talento prelevato in Campania dalla Peluso Academy, realtà che opera a Roccadaspide, in provincia di Salerno. Ha talento, può giocare su tutto il fronte d'attacco, domenica ha sbloccato la partita contro il Bologna, si è tolto anche la soddisfazione del primo gol in Nazionale contro Andorra.

8. Nella scorsa stagione è stato uno dei trascinatori dell'Under 16 della Juventus, parliamo di Carmine Sterrantino, attaccante classe 2002 che sta facendo più fatica a incidere in Under 17 ma nell'ultimo turno ha realizzato una doppietta contro il Livorno. Attaccante da tenere d'occhio, ha fisicità, buoni tempi nell'attacco alla porta e ottime qualità tecniche.

9. Nel settore giovanile bisogna aspettare la crescita dei ragazzi, l'ha fatto la Roma con Salvatore Pezzella, centrocampista classe 2000 che nella scorsa stagione ha totalizzato solo 15 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League. Nell'annata in corso, invece, Pezzella ha trovato continuità e si sta rivelando anche più incisivo, domenica ha realizzato a Cagliari il suo quarto gol stagionale, sono ben otto gli assist. Ha un buon calcio, una spiccata visione di gioco e ottime qualità tecniche, deve avere ancora più coraggio.

10. Diciassette anni dopo lo scudetto con Capello in panchina, c'è un altro Cassano nella Roma. Si chiama Claudio, è un attaccante classe 2003, nella scorsa stagione ha trascinato l'Under 15 del Bisceglie alla finale scudetto nella categoria Lega Pro contro il Pordenone. Domenica ha preso parte anche lui alla fiera del gol contro il Foggia, è finita 8-2 per la Roma.

