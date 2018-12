MANCHESTER UNITED MOURINHO / José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. L'addio del tecnico portoghese è senza dubbio la grande notizia della giornata. Per restare aggiornato con tutte le altre news di calciomercato CLICCA QUI.

In attesa di scoprire chi sostituirà il tecnico lusitano, con le idee Carrick e Blanc come traghettatori e le ipotesi Zidane, Allegri e Pochettino per il futuro , ildovrà versare auna ricca buonuscita, pari all'equivalente di un anno di stipendio. Vista la qualificazione agli ottavi di Champions League, al manager lusitano spetteranno 25 milioni di euro.