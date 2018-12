CALCIOMERCATO FIGC / Il 3 gennaio prenderà ufficialmente il via la sessione invernale di calciomercato. La scadenza è già fissata per le 20 di venerdì 18, ma potrebbero esserci dei cambiamenti in vista.

Lo riporta il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come sono in corso valutazioni e approfondimenti che potrebbero portare ad un prolungamento della scadenza fino al 31 gennaio. Oggi è fissato il Consiglio Federale che farà chiarezza in vista dell'Assemblea di Lega di dopodomani. La posizione diè neutrale, saranno i club di Serie A, B e C a decidere.