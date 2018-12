CALCIOMERCATO JUVENTUS ARSENAL PEPE / Nicolas Pépé è una delle grandi sorprese della Ligue 1. Dopo un'ottima scorsa stagione, il franco-ivoriano sta trascinando il Lilla nella corsa verso un posto in Champions League. Le ottime prestazioni con la maglia dei 'Mastini' hanno portato l'interesse di tanti top club europei.

Tra questi anche la, che monitora con attenzione le sue prestazioni.

Secondo però quanto afferma 'L'Equipe', in pole position per l'ala ivoriana ci sarebbe l'Arsenal. Il club inglese ha bisogno di rinforzi in attacco, visto anche il grave infortunio di Welbeck e sarebbe pronto a fare subito un tentativo a gennaio per riuscire ad acquistare Pépé. Il Lilla valuta però il ragazzo 50 milioni di euro e recentemente il tecnico Galtier ha confermato che la società non è intenzionata a cederlo, almeno nella sessione invernale.

