CALCIOMERCATO GENOA SAMPDORIA JANDREI / Cercato in estate dalla Sampdoria, il portiere Jandrei potrebbe arrivare comunque a Genova con sei mesi di ritardo, ma stavolta in maglia rossoblù. Come riporta il 'Secolo XIX', l'estremo difensore brasiliano, in forza alla Chapecoense, sarebbe finito nel mirino del Genoa e la trattativa pare essere ben avviata. Si parla infatti addirittura di un possibile arrivo nei prossimi giorni per visite mediche e firma.

La trattativa con il club sudamericano è ancora in corso, ma ci sono buone possibilità che l'esito sia positivo. In estate, come detto, Jandrei è stato vicinissimo alla Sampdoria, che aveva pensato a lui per sostituire Viviano . Per restare aggiornato con tutte le news di calciomercato CLICCA QUI