CALCIOMERCATO INTER DALBERT MONACO / Non riesce a decollare l'avventura all'Inter di Dalbert. Il terzino brasiliano arrivato due estati fa fatica a trovare spazio con Luciano Spalletti. L'ex Nizza è a tutti gli effetti il sostituto ei Asamoah e senza la Champions League da giocare il suo futuro potrebbe essere lontano dai nerazzurri.

Per restare aggiornato con tutte le news sull'Inter CLICCA QUI. Su Dalbert c'è da tempo ilpronto a tornare alla carica nel mercato di gennaio.vuole il terzino e l'affare - come riporta 'Nice Matine' - potrebbe andare in porto in prestito con diritto di riscatto.