CALCIOMERCATO FIORENTINA BALOTELLI NIZZA / Il futuro di Mario Balotelli è lontano dal Nizza. Il contratto con i francesi è in scadenza a giugno ma un suo addio alla Ligue 1 potrebbe arrivare già a gennaio.

è a lavoro per trovare la giusta sistemazione al bomber italiano, chiamato all'ennesimo rilancio: un'ultima idea porta l'ex Milan porta alla

I Viola sono alla ricerca di un centravanti e Balotelli potrebbe essere il nome giusto. La Gazzetta dello Sport stamani parla di suggestione Balotelli ma i problemi non mancano: lo stipendio percepito dall'azzurro è infatti troppo alto per le casse della Fiorentina. Solo un accordo per sei mesi a cifre ragionevoli potrebbe far decollare la trattativa.

