Calciomercato Juventus, terremoto Mourinho: le ultime su Pogba!

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MOURINHO / E' la notizia della mattinata: Jose Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Uno scossone non del tutto inatteso che potrebbe avere delle ripercussioni sul calciomercato dei Red Devils ma non solo. A guardare con interesse a questa situazione è certamente la Juventus di Massimiliano Allegri.

Non è un segreto che i bianconeri vorrebbero riportarea Torino già nelle prossime sessioni di mercato.

Negli ultimi giorni si è parlato di un clamoroso ritorno del francese a gennaio: a favorire questa ipotesi c'erano anche i non ottimi rapporti tra il calciatore e Mourinho. Un felling mai sbocciato che ha portato Pogba a maturare l'idea di cambiare nuovamente aria.

L'addio prematuro di Mourinho potrebbe quindi far cambiare nuovamente le carte in tavola: la situazione di Pogba, malauguratamente per la Juventus potrebbe quindi evolversi diversamente. Un suo addio a gennaio diventa adesso certamente più complicato ma il ritorno in bianconero sarebbe solamente rinviato: per giugno tutto sarebbe più facile e Raiola è pronto a muovere i fili per un ritorno davvero clamoroso.

