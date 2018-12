MANCHESTER UNITED CARRICK ALLEGRI MOURINHO POCHETTINO / José Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Una rottura ormai insanabile con buona parte dello spogliatoio, che ha portato all'addio del tecnico portoghese. Lukaku, Sanchez, Pogba e non solo: troppi gli uomini chiave in contrasto con l'allenatore lusitano. Il club inglese ha già annunciato che un nuovo traghettatore sarà nominato fino a fine stagione, mentre la dirigenza provvederà a reclutare un nuovo manager per il prossimo anno. Ecco dunque che il primo candidato a ereditare la panchina dei 'Red Devils' è Michael Carrick, da quest'anno vice di José Mourinho. L'ex centrocampista è stato fortemente voluto dal tecnico portoghese nel proprio staff e sembra essere il favorito per succedergli nel ruolo di manager della squadra. Attenzione però ad altri nomi per questo ruolo da traghettatore.

Manchester United, da Allegri a Pochettino fino a Zidane

Viva la pista Laurent, che bene conosce l'ambiente (ha concluso la carriera calcistica a Manchester) ed è attualmente senza contratto. La dirigenza potrebbe puntare su un giocatore dal DNA 'Red Devils' come Roy, specialmente ora che l'ex centrocampista ha concluso l'esperienza da vice-allenatore sulla panchina dell'. Oppure delle alternative potrebbero essere Nicky, il ct della nazionale inglese femminile Phile il tecnico delRyan, tutti uomini 'made in United'.

Nel frattempo la dirigenza del Manchester United lavorerà per ingaggiare il nuovo manager. Tra i favoriti c'è Mauricio Pochettino, attualmente al Tottenham. L'argention sembra essere la prima opzione della dirigenza, ma attenzione anche a Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus è sempre seguito con interesse dai club inglesi e anche lui è in lista. Così come Zidane e Conte, attualmente senza contratto. Un'ulteriore ipotesi invece porta a Gareth Southgate, ct della nazionale inglese.

