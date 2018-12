MANCHESTER UNITED UFFICIALE MOURINHO/ E' finita l'avventura di José Mourinho al Manchester United: lo 'Special One' ha lasciato il club a due giorni di distanza dal ko in campionato contro il Liverpool.

L'annuncio è arrivato tramite il seguente comunicato ufficiale:

"Il Manchester United annuncia che José Mourinho ha lasciato il club con effetto immediato. Vogliamo ringraziarlo per il suo lavoro durante il suo tempo qui e gli auguriamo successo per il futuro. Un nuovo responsabile sarà nominato fino alla fine della stagione, mentre il club condurrà un processo di reclutamento per un nuovo manager a tempo pieno".

