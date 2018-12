Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Milan

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN/ Ultime di formazione su Bologna-Milan, insolito posticipo del martedì sera che completarà la sedicesima giornata di campionato. Il tecnico dei rossoblu Filippo Inzaghi ripropone il modulo 3-5-2 con Skorupski in porta e difesa a tre formata da Calabresi, Danilo e Helander. A centrocampo, da sinistra verso destra agiranno: Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili e Mbaye. Coppia di sudamericani in attacco con Palacio affiancato da Santander. Gattuso risponde con il 4-4-2: Donnarumma tra i pali, in difesa Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra, con Abate adattato centrale insieme a Zapata.

Le probabili formazioni di Bologna-Milan

Suso agirà sulla fascia destra del centrocampo, Calhanoglu agirà sulla corsia apposta, mentre in mezzo spazio a Bakayoko e Kessié. In attacco, Cutrone vicino a

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Dzemaili, Mbaye; Santander, Palacio.

In panchina: Da Costa, Gonzalez, De Maio, Paz, Dijks, Krejci, Donsah, Svanberg, Orsolini, Destro, Okwonkwo, Falcinelli.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

In panchina: Reina, Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt, José Mauri, Montolivo, Bertolacci, Halilovic, Castillejo, Tsadjout.

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso

