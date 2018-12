BOLOGNA-MILAN DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE INZAGHI GATTUSO HIGUAIN - Si chiude la lunghissima sedicesima giornata del campionato di Serie A col match Bologna-Milan. Una sfida importante per entrambe le squadre: l'allenatore dei rossoblu, Pippo Inzaghi, si gioca una fetta importante della sua permanenza sulla panchina del club felsineo contro il suo passato; di contro, Gennaro Gattuso e i suoi calciatori hanno tutta l'intezione di allungare sulle inseguitrici per il quarto posto in classifica e di rifarsi dopo l'eliminazione dall'Europa League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Renato Dall'Ara'.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio. All. F. Inzaghi

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 46; Napoli 38, Inter 32; Milan* 26; Lazio 25; Atalatna, Roma e Sassuolo 24; Sampdoria 23; Fiorentina e Torino 22; Parma 21; Cagliari 17; Empoli, Spal e Genoa 16; Udinese 13; Bologna* 11; Frosinone 8; Chievo** 4

*una partita in meno

**3 punti di penalizzazione

