CALCIOMERCATO SERIE B SALERNITANA COLANTUONO / AGGIORNAMENTO ORE 11.50: Adesso è ufficiale, Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana. Ecco il comunicato del club campano: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che in data odierna il Sig. Stefano Colantuono ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra. Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e la professionalità profusa la Società augura al tecnico le migliori fortune.

La seduta di allenamento odierna sarà diretta da Roberto".

ORE 9.23: Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana: l'allenatore - riferisce 'Sky' - ha comunicato questa mattina le sue dimissioni alla società. Il direttore sportivo Fabiani sta raggiungendo San Gregoria Magno dove la squadra è in ritiro (decisione presa dopo la sconfitta con il Carpi, la terza consecutiva in campionato). Tra le prime opzioni utili per la sostituzione di Colantuono sulla panchina della Salernitana spiccano i nomi di Cosmi, Camplone e Gallo.

