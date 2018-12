SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa dei due posticipi di oggi e domani, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che sottolinea l'importanza dello strumento tecnologico introdotto lo scorsa anno per cercare di limitare gli errori degli arbitri. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella sedicesima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo del sabato tra Inter e Udinese, ad Abisso era sfuggito il fallo di mano di Fofana che ha poi portato al rigore per i nerazzurri. Nel posticipo tra Roma e Genoa, invece, Di Bello aveva convalidato la rete di Lazovic, successivamente annullata per un fuorigioco di Kouame a inizio azione.

Serie A, sedicesima giornata: risultati e classifica senza VAR

Caso curioso in Sampdoria-Parma:dovrebbe giudicare un tocco di mano di, ma in precedenza c'è un offside di Quagliarella a rendere inutile il 'viaggio' al monitor.

Inter-Udinese 0-0

Torino-Juventus 0-1

Spal-Chievo 0-0

Fiorentina-Empoli 3-1

Frosinone-Sassuolo 0-2

Sampdoria-Parma 2-0

Cagliari-Napoli 0-1

Roma-Genoa 3-3

Atalanta-Lazio stasera

Bologna-Milan domani

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 46, Napoli 38, Inter 32, Milan* 26, Lazio* 25, Sassuolo 24, Roma 24, Sampdoria 23, Fiorentina 22, Torino 22, Atalanta* 21, Parma 21, Cagliari 17, Genoa 16, Empoli 16, Spal 16, Udinese 13, Bologna* 11, Frosinone 8, Chievo 4.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 46, Napoli 38, Inter 30, Sassuolo 25, Sampdoria 25, Parma 24, Lazio* 24, Milan* 24, Torino 23, Fiorentina 22, Cagliari 21, Atalanta* 20, Empoli 20, Roma 19, Spal 18, Genoa 16, Udinese 13, Bologna* 10, Frosinone 7, Chievo 5.

*Una partita in meno

